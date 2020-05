Deus Ex Go è gratis per Android e iOS

Arriva un nuovo titolo per l’iniziativa Stay Home and Play di Square Enix dopo Lara Croft Go e Hitman Go, ovvero Deus Ex Go.

Come per i due titoli precedenti dallo stampo simile, anche Deus Ex Go può essere scaricato in maniera gratuita fino al 7 maggio, e una volta scaricato in questo lasso di tempo resterà vostro gratuitamente per sempre.

Ecco i link per poterlo scaricare da entrambi gli store: