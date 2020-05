The Wonderful 101: Remastered: solo la versione retail subirà ritardi a causa del Coronavirus

Platinum Games, attraverso un tweet sul suo account ufficiale, ha comunicato che la versione retail di The Wonderful 101: Remastered subirà ritardi nelle consegne, ma non la versione digitale.

Il ritardo, come spiega il post, dipende dal Coronavirus o COVID-19 che ha influito sul processo di produzione delle copie fisiche e la loro distribuzione.

Vi ricordiamo quindi che la nuova data d’uscita ufficiale per la versione retail è il 3 luglio 2020 per l’Europa, il 30 giugno 2020 per l’America, mentre per la versione digitale la data resta sempre il 22 maggio 2020, ricordando che il titolo uscirà per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.

Due to the spread of COVID-19, the store dates for <physical> versions of The Wonderful 101 have been postponed. New dates are June 30th for NA and July 3rd for EU. We apologize to those who have been anticipating the game’s arrival, and hope everyone is staying safe.

