Captain Tsubasa: Rise of New Champions, pubblicato un nuovo trailer per la nazionale americana

È stato pubblicato da qualche ora in nuovo trailer per Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il titolo di Bandai Namco che ci farà rivivere le gesta dell’anime conosciuto dalle nostre parti col nome Holly e Benji.

In questo nuovo video ci viene mostrata la nazionale USA e le due stelle, ovvero Blake Martin e Cheikh Azwan, rispettivamente l’attaccante e il portiere della squadra.

Vogliamo ricordarvi che Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà entro la fine del 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.