Legend of Runeterra: disponibile da oggi con la prima espansione su PC e Mobile

È da oggi disponibile il nuovo gioco di carte Legends of Runeterra, creato da Riot Games, completo della prima espansione chiamata Alte Maree.

Questo nuovo gioco di carte, ambientato nell’universo di League of Legends, sarà dotato di crossplay tra giocatori mobile e PC, le piattaforme per il quale è uscito.

Ecco una descrizione ufficiale della nuova espansione:

Alte maree amplia la rosa di regioni disponibili aggiungendo Bilgewater, un luogo frequentato da bande di pirati sempre pronte al saccheggio e da mostri abissali capaci di inghiottire senza preavviso intere imbarcazioni in un sol boccone. In questo porto irto di pericoli vige una sola regola: arraffa tutto ciò che puoi. Alte maree aggiunge al gioco 120 nuove carte e altri 11 campioni dell’universo di League of Legends, tra cui Miss Fortune, Fizz e Gangplank. Il set introduce inoltre sei nuove meccaniche di gioco, che aggiungono profondità e nuove intriganti possibilità per tutti i giocatori.