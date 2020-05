Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è disponibile da oggi anche per Xbox One e PC

A partire da oggi gli utenti Xbox One e PC potranno giocare a Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

Dopo un periodo limitato di esclusiva per la PlayStation 4, la campagna in singolo del secondo episodio, ricordiamo che il comparto multiplayer non è stato aggiunto, potrà essere acquistata e giocata su Xbox One e PC.

Ecco alcuni dettagli che possiamo leggere nel comunicato ufficiale:

Una delle esperienze narrative più iconiche e di maggior successo nella storia dei videogiochi è ora disponibile per Xbox One e PC. Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered è un miglioramento a tutto tondo della celebre esperienza per giocatore singolo che include l’intera campagna con incredibili effetti visivi in alta definizione – una risoluzione fino a 4K e supporto HDR su console; e inoltre, un framerate illimitato e supporto monitor su PC ultrawide grazie alla piattaforma Battle.net di Blizzard Entertainment. I giocatori che acquistano Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered riceveranno anche il Bundle Ghost Underwater Demo Team Classico per Call of Duty: Modern Warfare, tra cui la skin UDT dell’operatore Ghost ispirata al livello della campagna “L’unico giorno facile… era ieri” caratterizzato da un movimentato tentativo di salvataggio di ostaggi da una piattaforma petrolifera al circolo polare artico. Oltre alla skin dell’operatore Ghost, i giocatori riceveranno anche due progetti di armi, un portafortuna per arma, una nuova mossa finale, una battuta, una scheda telefonica animata, un emblema e due Battle Pass per i salti di livello, tutti per accesso immediato su Call of Duty: Modern Warfare e nel più recente Call of Duty: Warzone (acquistabili e scaricabili separatamente).