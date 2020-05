La stagione 5 di Apex Legends in arrivo, pronti a sfidare “La fortuna degli Audaci”?

Con l’inizio della Stagione 5 arriva anche la Serie 4 delle Leghe Classificate . I giocatori possono accettare nuove sfide nelle Series che inizieranno nel Kings Canyon prima di tornare ai Confini del Mondo a giugno. Le Serie Classificate 4 continueranno a porre l’accento sui premi per i videogiocatori competitivi per l’impegno che dimostrano in Apex Legends. Tutte le informazioni sulla Serie 4 delle Leghe Classificate sono disponibili sul blog ufficiale .

Respawn Entertainment ha annunciato il contenuto della nuova stagione del pluripremiato Apex Legends , La fortuna degli Audaci , che verrà rilasciata martedì 12 maggio per PlayStation 4, Xbox One e PC . Nominato miglior gioco multiplayer del 2019 dai BAFTA, Windows Central e The Golden Joystick Awards, Apex Legends continua ad espandere la sua narrativa nella Stagione 5.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.