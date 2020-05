Disponibili i Dev Diaries di Maneater, lo shARkPG in uscita il 22 maggio

Tripwire Interactive è lieta di condividere il capitolo finale della serie di diari di sviluppo di Maneater! Maneater Developer Diary 4: The Final Countdown anticipa il lancio di Maneater il 22 maggio per PC su Epic Games Store, PlayStation 4 e Xbox One. La data d’uscita per la versione Nintendo Switch non è stata ancora annunciata, ma uscirà entro la fine dell’anno.

Immergiti nel capitolo finale di questa serie di diari di sviluppo, che descrive dettagliatamente il tono, la premessa e la presentazione unici di Maneater. Guarda il mare attraverso gli occhi degli animatori, registi e artisti di Tripwire Interactive, mentre descrivono i dettagli visivi, sonori e interattivi di questa avventura. Non perdere questa occasione per saperne di più sul primo RPG d’azione open-world (shARkPG) in cui i giocatori mangiano, esplorano ed evolvono!

Serie completa #Dev Diaries

1: https://www.youtube.com/watch? v=fddpz-aOQMg

2: https://www.youtube.com/watch? v=GdjNPJRJ_bA

3: https://www.youtube.com/watch? v=uYKRKmYa2x8