Truck Driver: la patch di maggio introdurrà importanti aggiornamenti

L’esperienza di guida di camion Truck Driver verrà ampliata con una nuova patch in uscita il maggio 2020 per PlayStation 4 e Xbox One. Anche la versione per Nintendo Switch™ includerà lo stesso aggiornamento al momento del rilascio. Si tratta della sesta patch del gioco e, tra le varie cose, apporta un nuovo sistema di IA e un aggiornamento del motore Unity. È stato pubblicato anche un video per spiegare le novità della patch più nel dettaglio. Sulla strada del miglioramento

La patch di prossimo rilascio prevede significativi miglioramenti all’IA dei veicoli e dei pedoni. I principi del sistema dell’IA completamente rinnovato sono stati implementati, il che si traduce in comportamenti dell’IA più realistici. Inoltre, d’ora in poi in Truck Driver i pedoni attraversano la strada e reagiscono al traffico. Questo nuovo sistema dell’IA verrà ulteriormente migliorato in futuro e seguiranno altri aggiornamenti, come veicoli gestiti dall’IA. In questa patch il motore Unity è stato aggiornato dalla versione 2017.4 alla versione 2019.2. Il frame rate risulta quindi più fluido, con meno blocchi, e ora l’aggiunta di nuove funzioni e contenuti risulta più agevole per lo studio di sviluppo Kokku. Inoltre, la patch include due nuovi garage acquistabili, un cursore per la sensibilità di retroazione della forza (force feedback), svariati miglioramenti a livello di IU e alcune correzioni e funzioni minori riviste al meglio.