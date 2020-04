Burnout Paradise Remastered sarà presto disponibile su Nintendo Switch

By Nicolò Crisafulli

Ottime notizie per gli amanti dei titoli racing sulla console portatile (e non) di Nintendo la Switch. Nella giornata di oggi EA ha confermato attraverso il suo sito ufficiale l’arrivo di Burnout Paradise Remastered.

Il titolo sarà disponibile dal 19 giugno di quest’anno ma si potrà tranquillamente effetuare il preorder al prezzo di € 49,99 nel Nintendo eShop. Per chi non lo sapesse la versione in questione di Burnout è una migliorata e aggiornata dove comprende il gioco originale e le sue ben otto espansioni.

Sarà presente anche una modalità multiplayer online fino ad otto giocatori per condividere l’ebrezza della velocità con i giocatori del mondo e con i propri amici. C’è da dire che dal lato tecnico l’hardware della Nintendo Switch è stato sfruttato bene con miglioramenti tecnici, mappa con comandi touch, 60 fps, texture ad alta risoluzione e controlli migliorati.

Se siete curiosi del titolo ecco il trailer d’annuncio che lo mostra in azione!