BigBen festeggia le mamme con un sacco di prodotti dedicati a loro

Sempre più mamme si stanno dedicando alla cura del proprio corpo in prima persona, con esercizi e programmi d’allenamento personalizzati e creati appositamente per far fronte alla situazione attuale. Proprio per loro ecco la proposta di dispositivi della linea AromaSound. Ideali per creare la giusta atmosfera durante gli esercizi di Yoga o Pilates, oppure perfetti per rilassarsi a dovere al termine di una sessione di work-out.

Il SYMPHONEY, dotato di due modalità di diffusione di nebbia fredda -fumogena continua o intermittente- è l’ideale per profumare ambienti fino a 30m² mentre ci si rilassa ascoltando la propria playlist preferita. Inoltre, i 7 effetti di luce colorati con modalità dimmer tra cui scegliere, il timer programmabile da 30, 60, 120 o 180 minuti, e l’autonomia di oltre 8 ore di ascolto, rendono il SYMPHONEY estremamente versatile. Infine, una volta che la carica sarà esaurita, basterà ricorrere al comodo connettore micro-USB per ricaricare la batteria da 5200 mAh. Tutte le funzioni sono regolabili tramite l’app dedicata, disponibile per iOS e Android.

Con il LILYCHERRY, speaker luminoso e diffusore di aroma, si può anche pensare all’ambiente grazie alle sue essenze riciclabili al 100% e certificate ECOGREENLIFE. LILYCHERRY offre una potenza di 10 Watts, 7 effetti di luce colorati con due modalità, dimmer e smooth, due modalità di emissione di vapore, timer programmabile da 1, 3 o 6 ore e una capacità del serbatoio da 400ML – tutto comodamente controllabile attraverso l’app dedicata, disponibile per iOS e Android.

Lo speaker luminoso e diffusore d’aroma SYMPHONEY è disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di 79,99 €, il LILYCHERRY a 69,99 €.