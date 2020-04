Novità settimanali del Nintendo eShop e Sconti

Streets of Rage 4 (DotEmu)

Il grande classico Streets of Rage, conosciuto in Giappone come Bare Knuckle ( ベア・ナックル Bea Nakkuru), è una serie picchiaduro famosa per il suo indimenticabile gameplay e per le musiche elettroniche con influenze dance. Streets of Rage 4 riprende il gameplay della trilogia originale aggiungendo nuove meccaniche, una stupenda grafica disegnata a mano e una colonna sonora strepitosa.

Streets of Rage, una delle migliori serie di picchiaduro mai create, con la sua colonna sonora anni ’90 e le sue mirabolanti risse da strada, ritorna in questo favoloso tributo che farà rivivere l’azione mozzafiato che i fan hanno adorato.

Book of Demons (505 Games)

Book of Demons è un ibrido tra un deck builder e un gioco d’azione, nel quale sei tu a decidere la durata delle missioni. Brandisci carte magiche e distruggi le armate dell’oscurità nei dungeon della Vecchia Cattedrale. Salva il cartaverso dalle grinfie del temibile Arcidemone in persona!

Moving Out (Team17)

La Smooth Moves non è una grande azienda, ma i suoi dipendenti non si lasciano intimorire neppure dalle richieste più assurde e pericolose. Aumenta il fatturato, assumi operai strampalati e salva la città dalla minaccia dell’arredo!

Vuoi fare carriera nel campo dell’arredo? Come “Responsabile riposizionamento mobilia” dovrai portare a termine una serie di traslochi nella cittadina di Packmore.