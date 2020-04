World of Warships sta organizzando per il 6 maggio una parata navale virtuale in diretta

Wargaming, insieme a molte nazioni, parteciperà a maggio alla commemorazione della fine della seconda guerra mondiale, e lo farà con una parata navale virtuale. Questo evento speciale, che si svolgerà in diretta il 6 maggio, è organizzato dal team di sviluppo di World of Warships in collaborazione con la community. Invece di darsi battaglia in mare aperto, i volontari e i membri della community avranno un ruolo diverso e più pacifico: navigheranno a bordo delle loro imbarcazioni vittoriose per creare una coreografia.

La parata di World of Warships sarà trasmessa in diretta su Twitch e mostrerà al pubblico mondiale alcune delle più rappresentative navi da battaglia degli alleati, accompagnate dalle voci fuori campo di specialisti di marina militare e dello storico navale e autore di bestseller del New York Times James D. Hornfischer. Oltre a Hornfischer, i popolari influencer The Mighty Jingles, Drachinifel e il vero e proprio Chieftain di Wargaming descriveranno aspetti particolari di alcune delle imbarcazioni, inserendole nel contesto storico e mettendo in risalto le imprese compiute durante la seconda guerra mondiale.

Questa eccezionale parata è stata concepita a seguito dell’annullamento o del ridimensionamento, a causa dell’attuale pandemia di Coronavirus, delle tradizionali commemorazioni della seconda guerra mondiale che solitamente si svolgono in varie nazioni. Nota in tutto il mondo per il suo impegno nella diffusione della conoscenza della storia attraverso un’esperienza di gioco coinvolgente, Wargaming ha deciso di avere un ruolo centrale nelle commemorazioni virtuali del 75° anniversario della giornata della vittoria, preparando un evento speciale per tutti gli appassionati di storia che sono oggi costretti a casa.

Durante la parata saranno assegnati premi a estrazione ai giocatori di World of Warships che assisteranno allo spettacolo, tra cui navi e mimetiche permanenti VE.