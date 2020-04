Fortnite: disponibile la modalità Party Royale e una nuova mappa

By Domenico Coscione

Epic Games ha reso disponibile la modalità Party Royale e la nuova mappa Papaya, in cui gli utenti potranno usarla come un hub per socializzare e dedicarsi a svariate attività senza ammazzarsi tra loro.

Travis Scott ha voluto sperimentare una nuova formula per offrire un’esperienza rilassante con cui i giocatori avrebbero potuto socializzare e riposare, in cui possono partecipare a gare di velocità, partite di calcio, corse in barca e altre attività del genere. L’evento, a cui hanno partecipato oltre 27.7 milioni di giocatori, ha avuto un riscontro molto positivo.

E voi? Cosa ne pensate? Avete partecipato o vorreste partecipare?