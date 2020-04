Luigi’s Mansion 3: arriva oggi il secondo DLC del Multiplayer Pack

By Domenico Coscione

Arriva in data odierna il secondo DLC del Multiplayer Pack di Luigi’s Mansion 3, portando tante novità per l’esclusiva di Nintendo Switch.

Questa nuova espansione include costumi inediti, temi, fantasmi e minigiochi per le modalità multiplayer rendendo il tutto ancora più divertente per noi, e spaventoso per il nostro idraulico fifone.

Il Multiplayer Pack di Luigi’s Mansion, che include entrambi i DLC, può essere acquistato su eShop al costo di € 9.99