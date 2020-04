Entrate nel Circolo degli Antiquari di The Elder Scrolls Online: Greymoor

Esplorate Tamriel e scopritene i tesori nascosti e la storia con il nuovo sistema Antichità, presto in arrivo con The Elder Scrolls Online: Greymoor. Questo sistema, che presenta due minigiochi e rami di abilità, vi permetterà di viaggiare in tutto il continente (e oltre) come membri dell’Antiquarian Circle e di scovare reliquie e ricchezze sepolte. Sbloccate collezionabili unici, stili, tesori, PvP, oggetti mitici e tanto altro durante il vostro viaggio per diventare Master Historian!

Il sistema Antichità arriverà con The Elder Scrolls Online: Greymoor il 26 maggio su PC/Mac e il 9 giugno su Xbox One e PlayStation 4. Questo nuovo capitolo della saga di Elder Scrolls fa parte del Cuore oscuro di Skyrim, l’avventura annuale iniziata a marzo con il DLC Harrowstorm che proseguirà per tutto il 2020.

Prenotate subito Greymoor in digitale per ricevere ricompense uniche e avere accesso immediato alla cavalcatura Holdbreaker Warhorse (secondo certe condizioni, solo digitale)