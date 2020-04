Apex Legends sarà su PS5 e Xbox Series X?

A quanto pare Apex Legends sarà portato sulle nuove console di prossima generazione.

Respawn Entertainment casa produttrice del gioco (distribuito da EA) ha rilasciato un nuovo annuncio di lavoro volto alla ricerca di un “Senior Rendering Engineer” per spingere al massimo la grafica di Apex su PS5 e Xbox Series X.

Sebbene l’annuncio non citi le due console è lecito pensare che sia legato alla next-gen, anche se EA non ha ancora rilasciato un commento in merito a questo.

In realtà non è male pensare a questo perché Apex è attualmente in sviluppo per una versione mobile e anche nella versione cross-play (console di attuale generazione insieme a PC) quindi molto probabilmente si può pensare ad una versione per le prossime console.