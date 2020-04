Adam’s Venture: Origins arriverà su Switch il 29 maggio

Adam’s Venture: Origins approda su Nintendo Switch in versione digitale il 29 maggio 2020. Il rilascio delle versioni fisiche è rinviato a data da destinarsi a causa degli attuali sviluppi globali relativi al COVID-19. Questo gioco d’avventura, ambientato nei ruggenti anni ‘20, verte intorno a una rocambolesca avventura e a una serie di misteri e puzzle da risolvere. Adam’s Venture: Origins è già stato rilasciato in precedenza su PlayStation 4, Xbox One and Steam.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.