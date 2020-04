Port Royale 4: Kalypso Media annuncia la data d’uscita e lancia una closed beta

permette ai fan di provare per la prima volta in assoluto il gioco. La beta include l’accesso al tutorial, l’intera Spanish campaign e la Free Mode, che permette di utilizzare quattro personaggi giocabili. Per quanto riguarda la campagna singleplayer, la Spagna sarà l’unica nazione giocabile gratuitamente nella Free Mode.

Disponibile per il pre-order presso il Kalypso Store, la beta di Port Royale 4 permette ai fan di provare per la prima volta in assoluto il gioco. La beta include l’accesso al tutorial, l’intera Spanish campaign e la Free Mode, che permette di utilizzare quattro personaggi giocabili. Per quanto riguarda la campagna singleplayer, la Spagna sarà l’unica nazione giocabile gratuitamente nella Free Mode.

https://youtu.be/7kfF9LLQEPo

La beta sarà disponibile in Inglese e Tedesco e include un sondaggio, utile per raccogliere i feedback dei giocatori prima del lancio del gioco, che sarà disponibile il 25 settembre 2020.

Unisciti alle potenze coloniali della Spagna, dell’Inghilterra, della Francia e dei Paesi Bassi nella loro lotta per la supremazia dei Caraibi nel 17° secolo. In Port Royale 4 assumerai il controllo di una colonia nei panni di un giovane e ambizioso governatore, desideroso di imparare cosa serve per gestire e per far crescere il suo piccolo insediamento in una vivace città commerciale.

Sviluppa catene di produzione che collegano più isole e crea complesse rotte commerciali attraverso i Caraibi, coprendo le esigenze sempre crescenti delle rispettive città. Utilizza la dettagliata mappa del mare per evitare regioni tempestose, scogliere o acque poco profonde. Svolgi compiti per il viceré della tua nazione, guadagna più fama per sbloccare edifici, navi e altro ancora. Conquista le città delle nazioni rivali o dai la caccia alle loro flotte con una letter of marque e allo stesso tempo presta attenzione ai pirati e agli altri corsari.

Per la prima volta nella serie, le battaglie navali saranno a turni, con un massimo di 8 navi che combattono contemporaneamente e manovre tattiche che possono invertire le sorti dello scontro anche nelle situazioni più disperate per ottenere una gloriosa vittoria.

· Scegli tra quattro potenze coloniali: Inghilterra, Francia, Spagna e Paesi Bassi, ognuna con diversi vantaggi e stili di gioco unici.

· Immergiti in quattro campagne estese per giocatore singolo che seguono ogni nazione nel lungo cammino verso la supremazia.

· Stabilisci un leader per la tua avventura scegliendo tra quattro diverse classi di personaggi: Esploratore, Mercante, Bucaniere e Pirata, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi.

· Stabilisci e gestisci scambi con 60 città caraibiche in un enorme mondo di gioco in 3D. Evita le scogliere, le acque basse e le regioni tempestose per ottimizzare le tue rotte commerciali.

· Scegli tra 50 edifici, tra cui 25 siti produttivi, per produrre beni come rum o beni di lusso. Costruisci edifici con effetti di vicinato per ottimizzare la produttività e gestire la felicità generale dei tuoi cittadini.

· 18 tipi di navi storicamente autentiche della fine del XVI e XVII secolo.

· Partecipa a battaglie navali tattiche a turni con un potente capitano.

· Licenze, permessi di costruzione, nuovi edifici e navi possono essere sbloccati aumentando la tua reputazione all’interno della tua nazione.