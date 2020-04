BossLogic sta creando dal vivo un’opera legata al prossimo Assassin’s Creed sui canali media di Ubisoft

Ecco il link Youtube dove seguire la diretta che svelerà la location del prossimo Assassin’s Creed:

Ecco i link ancheagli altri canali media Ubisoft

Chi è BossLogic?

Kode Abdo, noto anche come Bosslogic, è un artista digitale contemporaneo australiano, emerso sui social media grazie alle sue incredibili opere creative, dedicate alle principali tendenze del web, in particolare inerenti al suo tema preferito, il settore dell’intrattenimento. È conosciuto soprattutto per la sua collaborazione con Marvel per un poster di Avengers: Endgame in edizione limitata, nonché con DC Comics per il prossimo film Black Adam con Dwayne Johnson.

Come artista autodidatta, Kode ha iniziato a disegnare all’età di 6 anni. Usando principalmente strumenti e tecniche digitali, le sue opere riflettono la sua enorme passione per il mondo dell’intrattenimento, tra cui fumetti, film e videogiochi, e il suo interesse per tutto ciò che è di tendenza su Internet. Negli ultimi 8 anni, ha lavorato su supporti digitali creando un suo brand e il suo studio Lineage Studios, con sede a New York, negli Stati Uniti. Con più di 1,8 milioni di follower su Instagram, Kode Abdo è uno degli artisti digitali contemporanei di maggior successo.

Per maggiori informazioni su BossLogic e le sue più recenti opere, visitare: https://www.instagram.com/bosslogic/.