Destroy All Humans! rivelata la data d’uscita ufficiale

Destroy All Humans! rivelata la data d’uscita ufficiale

By Domenico Coscione

THQ Nordic ha annunciato la data d’uscita ufficiale per la remastered di Destroy All Humans! tramite la pubblicazione di un nuovo trailer.

Inoltre, ha rivelato l’esistenza di due versioni speciali oltre alla standard e i prezzi di tutte e tre:

la versione standard per PlayStation 4 e Xbox One costa € 39.99 mentre per PC costa € 29.99 ;

per e costa mentre per costa ; la versione Crypto-137 Edition costa € 399.99 e contiente una statua di Crypto-137, lo zaino di Crypto, un portachiavi, sei litografie, un giocattolo anti-stress e tutte le skin nel gioco ;

costa e contiente ; la versione DNA Collector’s Edition costa € 149.99 e contiene una statua di Crypto’N’Cow, lo zaino di Crypto, un portachiavi, sei litografie, un giocattolo anti-stress e tutte le skin nel gioco.

Vogliamo ricordarvi che Destroy All Human! uscirà per PlayStation 4, Xbox One e PC il 28 luglio 2020.