Star Wars Battlefront 2: presentato con un video The Battle on Scarif, l’ultimo update

È stato svelato da qualche ora il trailer dell’ultimo update di Star Wars: Battlefront 2 chiamato The Battle on Scarif.

DICE ha rilasciato una lettera ai fan del gioco dove specifica che l’update verrà rilasciato domani 29 aprile 2020 oltre ai ringraziamenti:

Per oltre due anni il team ha rilasciato venticinque aggiornamenti gratuiti che hanno plasmato e arricchito Star Wars: Battlefront II per farlo diventare qualcosa di davvero speciale per i fan di Star Wars. Abbiamo introdotto eroi, rinforzi, pianeti esotici e nuovi, epici modi di giocare all’interno di tutte e tre le ere cinematiche. Abbiamo anche condiviso il vostro entusiasmo lungo il percorso. Come sviluppatori è davvero bello vedere giocatori di tutti i tipi vivere le proprie fantasie di Star Wars nel nostro gioco! Dal 29 aprile introdurremo battaglie spettacolari su Hoth, Tatooine, Yavin 4, Death Star II e una location molto richiesta, proveniente da Star Wars: Battlefront e ispirata a Rogue One: A Star Wars Story, il mondo tropicale di Scarif.