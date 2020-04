Daymare 1998: disponibile da oggi il capolavoro horror tutto italiano

A partire da oggi è disponibile Daymare: 1998, il titolo sviluppato dal team italiano Invader Studios, approdando ufficialmente anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Daymare: 1998 è senz’altro un survival horror in terza persona in cui tre protagonisti dovranno vedersela con delle orribili creature per scoprire cosa abbia scatenato l’incredibile minaccia mortale che affligge la città, ponendosi come un omaggio agli horror degli anni ’90.

Vi auguriamo una buona visione del trailer di lancio.