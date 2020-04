Cinque nuovi giochi EA in arrivo su Stadia

Electronic Arts e Google hanno annunciato una partnership per il lancio di cinque giochi EA su Stadia , la piattaforma di gioco su cloud di Google. Star Wars Jedi: Fallen Order – l’acclamato titolo single-player d’azione e avventura firmato Respawn e EA ambientato nel mondo di Star Wars – sarà lanciato su Stadia entro la fine di quest’anno. EA SPORTS FIFA e Madden NFL saranno disponibili per i giocatori su Stadia questo inverno, con altri titoli in programma per il 2021.

