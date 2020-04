Microids annuncia il lancio di Mega Party a Tootuff adventure

Microids e Balio Studio annunciano oggi l’uscita di Mega Party a Tootuff adventure, la remaster del gioco Mega Compet’ del 2004.

Tootuff, il ragazzino col più bel ciuffo biondo di sempre, è tornato insieme a tutta la sua banda. Non resta che unirsi a loro per dargli una mano a vincere le sfide più pazze giocando su tutte le piattaforme: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC (sia in copia digitale che retail).

Unisciti all’allegra brigata di scolaretti sempre pronti per le sfide più pazzesche! Come sempre, Tootuff è in buona compagnia del suo miglior amico Manny e di Nadia. Che la follia abbia inizio!