Disponibile Sakura Wars per PS4, sia in formato digitale che fisica

Sakura Wars è arrivato in occidente su PlayStation 4, con i leggendari art dell’artista manga Tite Kubo! Scopri di più con il trailer di lancio.

Entra in una versione alternativa mozzafiato di Tokyo degli anni ’40, dove la tecnologia steampunk alimenta tutto, dai trasporti pubblici, alle case, alle strutture che costeggiano le strade. Nel cuore della città c’è il Grand Imperial Theater. Qui, le star del teatro cantano e ballano per distrarre il pubblico dalle loro difficoltà e risollevare il loro spirito collettivo.

Ma dietro le quinte, questi artisti fanno parte di qualcosa di più grande. Operano nella Flower Division, un’unità di combattimento nascosta all’interno dell’Imperial Combat Revue, proteggendo Tokyo all’interno di giganteschi mech alimentati dall’accresciuta energia spirituale che ogni pilota possiede. Tuttavia, non sono più il prestigioso equipaggio che erano una volta, infatti rischiano di sciogliersi.

Una serie impegnativa di sfide vi attende. Nei panni del capitano Seijuro Kamiyama, guiderai questa squadra inesperta. Altre squadre di combattimento stanno dimostrando di essere migliori nel loro lavoro. Il Grand Imperial Theater, il tuo quartier generale, sta perdendo rapidamente denaro. Peggio ancora, orde di forze demoniache avanzano su Tokyo in questo momento di immensa debolezza.

Sta a te instaurare relazioni significative con i tuoi compagni di squadra, dimostrare che la Flower Division ha quello che serve per difendere Tokyo nel torneo Combat Revue World Games e combattere quei demoni per ripristinare la pace nel mondo.

Dalle bozze allo schermo

Ciascuno dei personaggi di Sakura Wars è stato creato da uno dei famosi artisti che hanno partecipato al progetto (ognuno dei quali ha avuto un impatto enorme sulla cultura JRPG, anime e manga). Ecco la talentuosa squadra.

Character Design Principale: Tite Kubo

Guest Character Design:

· Shanghai Combat Revue: Yukiko Horiguchi

· London Combat Revue: BUNBUN

· Berlin Combat Revue: Fumikane Shimada

· Itsuki Saijou and Hiromi Hongou: Noizi Ito

· Hakushu Murasame: Shigenori Soejima

· Grand Imperial Peanut: Ken Sugimori

Oltre allo spettacolo visivo, Sakura Wars ha ricevuto un altro enorme contributo creativo dal leggendario compositore Kohei Tanaka che ha creato la sua colonna sonora indelebile!

Sakura Wars parteciperà anche al programma PlayStation Wallpapers! Mostra il tuo amore per Sakura Wars e Tite Kubo scaricando una serie di sfondi gratuiti e adornando il tuo PC desktop, telefono, profilo PSN o altri dispositivi con le meravigliose grafiche del gioco.

Dettagli sull’edizione fisica e digitale

Abbiamo nuove informazioni sulle edizioni digitali Standard e Deluxe, disponibili da oggi!

Edizione digitale Standard:

· Tema dinamico Imperial Combat Revue PS4 creato da Tite Kubo

· Bundle Neko Ears Add-on

Edizione digitale Deluxe:

· Bundle Legacy of Love Add-on: pack di costumi e musica di sottofondo

o The Flower Division of the Imperial Combat Revue (Sakura Wars 1, Sakura Wars 2: Thou Shalt Not Die)

o The Flower Division of the Paris Combat Revue (Sakura Wars 3: Is Paris Burning?)

o The Star Division of the New York Combat Revue (Sakura Wars: So Long, My Love)

· Add-on Bundle accessori, che include

o Bundle occhiali

o Bundle accessori coda di cagnolino

o Bundle accessori angelo

· DLC Bundle costumi da bagno

E ora stiamo aggiungendo più valore. I primi utenti di entrambe le edizioni digitali riceveranno anche 3 temi dinamici su PS4 Combat Revue con i disegni dei personaggi di Yukiko Horiguchi, BUNBUN e Fumikane Shimada. Gli acquirenti dell’edizione digitale Deluxe riceveranno inoltre 2 temi statici, con in più altri splendidi design di Tite Kubo! Ecco 5 modi diversi per assaporare l’arte dei leggendari collaboratori creativi di Sakura Wars sulla schermata iniziale di PlayStation 4, il tutto senza costi aggiuntivi.

Inoltre, il pacchetto aggiuntivo Deluxe è ora disponibile tramite PSN. Questo set contiene tutti i contenuti aggiuntivi presenti nella Digital Deluxe Edition, perfetti per chi sceglie l’edizione fisica di Sakura Wars o desidera aggiornare l’edizione digitale Standard.

Ecco cosa ottieni dall’edizione di lancio fisica:

· Bundle costumi teatro

· Cover art reversibile

· Set di sticker con il cast principale

Caratteristiche Sakura Wars:

· Interazioni dei personaggi —Interagisci con un cast colorato di personaggi tramite il sistema di dialogo dinamico LIPS (un marchio di fabbrica della serie), in cui ciò che dici e come lo dici influisce nelle relazioni sia dentro che fuori dal campo di battaglia.

· Combattimenti spettacolari—I forti legami con i membri della battaglia sfociano in combattimenti spettacolari con giganteschi mech.

· Splendida Produzione Anime—Meravigliose scene animate, una colonna sonora e character designed realizzato da luminari di anime e di JRPG che ti trasporteranno in una Tokyo steampunk del 1940.