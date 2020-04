Rilasciato oggi Swamps of Corsus, il DLC di Remnant: From the Ashes, per PC

Rilasciato oggi Swamps of Corsus, il DLC di Remnant: From the Ashes, per PC

Oggi Perfect World Entertainment Inc., uno dei più importanti publisher di giochi con servizi live, e Gunfire Games hanno annunciato che Swamps of Corsus, un nuovo DLC esclusivo per Remnant: From the Ashes, è ora disponibile su PC (Steam) al prezzo di 9,99 €, insieme a un bundle che contiene sia il gioco base Remnant: From the Ashes, sia il nuovo DLC, al prezzo di 44,99 €.

Dal 28 aprile al 3 maggio il bundle sarà disponibile al 40% di sconto come parte delle Follie di metà settimana di Steam.

Il nuovo DLC e il bundle in versione Xbox One e PlayStation®4 saranno disponibili dal 4 giugno. Nel nuovissimo DLC per Remnant: From the Ashes, i giocatori possono esplorare una versione più letale del mondo di Corsus, sede del Culto dell’Iskal e affronteranno anche la sfida più dura mai incontrata: la nuovissima “modalità Sopravvivenza” roguelike.