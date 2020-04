Il gioco co-op Moving Out è disponibile per console e PC

Più di 50 livelli, da abitazioni, a industrie, aerei e persino case infestate, attendono le nuove leve della Furniture Arrangement Relocation Technicians (F.A.R.Ts) che hanno il compito di impacchettare tutto tranne il lavandino della cucina. Per coloro che sono alla ricerca di un tirocinio nel trasferimento di mobili prima di effettuare il trasloco a tempo pieno, una demo di Moving Out è ora disponibile su tutte le piattaforme.

Caratteristiche

Couch co-op. I giocatori possono scegliere di trasferirsi da soli o richiedere l’aiuto di un massimo di tre amici mentre escogitano il modo più rapido per trasportare un frigorifero in un edificio di cinque piani senza romperlo.

Location, location, location. Nessun trasferimento è troppo appariscente, piccolo o strano. Lavora in quartieri silenziosi, frenetiche fattorie, case infestate e dirigiti persino nello spazio per rendere felici i clienti!

Fisico bestiale. Hai bisogno di trasportare un grande mobile giù per qualche gradino? Gravity è la migliore amica di F.A.R.T. Porta di vetro tra i piedi? Distruggi tutto. Lanciare oggetti sopra le ringhiere sarà sempre più veloce che trasportarli a lungo

Personalizzazione del personaggio. Scegli da un elenco di personaggi, tra uomini, animali e elettrodomestici antropomorfi che possono essere personalizzati per adattarsi al lavoro da svolgere.

Assist Mode. Aumento dei limiti di tempo, livelli che possono essere saltati e rimozione dei pericoli sono solo alcune delle opzioni disponibili nella assist mode.

Opzioni di accessibilità. Testo intuitivo per la dislessia, interfaccia utente scalabile e controlli della tastiera rimappabili rendono l’esperienza di Moving Out il più inclusiva possibile.



Ashley Ringrose, Chief Executive Officer presso SMG studio, ha affermato:

“Moving Out è stato un titolo davvero divertente da sviluppare per i team di SMG Studio e DevM Games. Abbiamo già notato il grande entusiasmo e il divertimento della gente che ha avuto modo di provare la demo, quindi è fantastico poter pubblicare oggi il gioco completo. Non vedo l’ora che i giocatori si immergano nella città di Packmore, mentre progrediscono con la loro carriera come esperti F.A.R.T.”

Max Everingham, Head of Publishing presso Team17, ha dichiarato:

“Siamo felici di offrire un gioco così fantastico e divertente come Moving Out ai giocatori di tutto il mondo. Il portfolio di titoli indipendenti, divertenti, creativi e con un forte senso dello spirito e del carattere di Team17, continua ad essere rafforzato con giochi come Moving Out e siamo davvero soddisfatti degli sforzi collaborativi raggiunti tra le aziende per realizzare un titolo fantastico.”

Moving Out è ora disponibile in versione digitale su tutte le piattaforme e in edizione fisica per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch presso retailer selezionati.