Disponibile da oggi SnowRunner per console e PC

Saber Interactive e Focus Home Interactive annunciano la disponibilità di SnowRunner per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store) da oggi. SnowRunner ti mette alla guida di potenti veicoli fuoristrada e ti permette di conquistare ambienti estremamente ostili grazie al simulatore di terreni più avanzato di sempre. Guida 40 veicoli di marchi come Ford, Chevrolet e Freightliner. Preparati a lasciare il segno in un mondo completamente aperto e inesplorato. Supera fango, acque torrenziali, neve e laghi ghiacciati, mentre accetti contratti e missioni pericolose. Espandi e personalizza la tua flotta con numerosi potenziamenti e accessori.

Ulteriori nuovi contenuti per SnowRunner verranno rilasciati dopo il lancio

In aggiunta a un grandissimo numero di contenuti base, già inclusi oggi nel gioco, SnowRunner si espanderà grazie a una serie di aggiornamenti e mod, alcune mod sono già disponibili ora per PC e verranno rilasciate successivamente anche per console.

A questo indirizzo è possibile verificare le mod disponibili già ora: https://snowrunner.mod.io/here

Gli sviluppatori sono al lavoro sui contenuti extra che verranno rilasciati per i possessori del season pass che è incluso nella versione Premium Edition di SnowRunner o acquistabile separatamente.

I contenuti aggiuntivi verranno rilasciati in quattro fasi, ogni fase includerà un nuovo tema e una nuova regione. Il season pass includerà nuovi veicoli, nuove mappe da esplorare e nuove attività.

I contenuti della Fase 1 di SnowRunner saranno già disponibili nelle prossime settimane, preparati a esplorare la tundra alla ricerca dei resti di un bombardiere della Seconda Guerra Mondiale.