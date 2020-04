Total War: Shogun 2, disponibile gratuitamente da oggi su Steam

Le settimane scorse hanno rappresentato sfide inimmaginabili per molti di noi, ma il grande sforzo collettivo che è stato fatto dalla comunità può portarci a superare questo momento di avversità ed è stato fonte di ispirazione. Tenendo questo a mente, vogliamo continuare a incoraggiare tutti voi a rimanere a casa e salvare vite portando un dono a tutti per aiutare a rendere questa difficile situazione un po’ più semplice. Tutti in Creative Assembly ora lavorano da casa e speriamo che questo aiuti tutti a rimanere a casa in questa missione – #StayHomeSaveLives.