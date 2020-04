Bethesda dona un milione di dollari per la lotta al Coronavirus

Bethesda e ZeniMax Media hanno annunciato di voler donare 1 milione di euro per la lotta al Coronavirus o COVID-19, con l’intenzione di fare qualcosa di più oltre a intrattenere e connettere le persone.

La donazione sarà così ripartita:

We're donating $1,000,000 to charities around the globe to help COVID-19 relief efforts. #BethesdaAtHomehttps://t.co/c7wO9MhDyL pic.twitter.com/N1I5NVZtHp

— Bethesda (@bethesda) April 27, 2020