The Last of Us Part II: il commento ufficiale sul leak da parte di Naughty Dog

Dopo la gran confusione dovuta al leak del filmato finale di The Last of Us Part 2 rilasciato nei giorni scorsi da quello che potrebbe essere un ex dipendente rancoroso, è arrivato il commento ufficiale da parte di Naughty Dog. Questo è il messaggio che appare sui loro social ufficiali:

“Sappiamo che gli ultimi giorni sono stati molto difficili per voi. Vale lo stesso anche per noi. Fa male assistere alla diffusione di materiale sul gioco in una fase di sviluppo non definitiva. Fate il possibile per evitare gli spoiler e, soprattutto, non rovinate il piacere della scoperta agli altri. The Last of Us Parte 2 sarà presto nelle vostre mani. Non importa cosa guardiate o ascoltiate, l’esperienza finale varrà comunque la pena di essere vissuta.”