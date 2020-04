il gioco arcade WWE 2K Battlegrounds sarà rilasciato in autunno

Gli sviluppatori hanno raccolto tutti i feedback e assicurano che continueranno a farlo. Dal lancio sono stati rilasciati 5 aggiornamenti e 4 DLC per migliorare l’esperienza di gioco. la brutta notizia è che quest’anno, 2020, non sarà rilasciato un nuovo titolo WWE 2K e la motivazione è che 2K si vuole assicurare che il team di Visual Concepts abbia il tempo di creare un gran titolo WWE 2K, per tutti i fan di vecchia data e per i nuovi appassionati. Continuate a seguirci per nuovi aggiornamenti!

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.