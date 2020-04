Total Tank Simulator ha una data d’uscita

505 Games lo sviluppatore Noobz From Poland hanno finalmente deciso di rilasciare Total Tank Simulator su Steam per PC, mercoledì 20 maggio.

Offrendo ai giocatori un modo unico per vivere alcuni dei momenti più importanti della storia del mondo, Total Tank Simulator è un gioco di simulazione di battaglia che offre una combinazione esplosiva di un gameplay basato sulla fisica e contenuti storicamente accurati (più o meno..).

Total Tank Simulator è un progetto di passione portato in vita dallo studio polacco Noobz From Poland, con sede a Varsavia, ed è iniziato come una demo artigianale su piccola scala rilasciata nel 2016 che ha rapidamente attirato l’attenzione dei giocatori di tutto il mondo per il suo intelligente e divertente mix di storia e simulazioni di battaglie casual. Questa esperienza si è poi evoluta in Total Tank Simulator e sta effettuando un lancio completo, ricco di tre emozionanti modalità di gioco e decine di mappe totalmente distruttibili, attraverso la lente di sei nazioni, ognuna con una campagna unica.

I giocatori assumeranno il ruolo del comandante di una delle sei nazioni in ogni campagna, dispiegando strategicamente eserciti massicci per poi osservare il motore di gioco basato sulla fisica che risolve la battaglia con precisione realistica. Distinguendosi da altri titoli di genere, Total Tank Simulator incoraggia i giocatori ad entrare a far parte dell’azione, consentendo il controllo diretto delle singole unità – da carri armati e aerei a cecchini, soldati e altro ancora.

Ogni battaglia in Total Tank Simulator è un’esperienza unica per i giocatori e offre un alta rigiocabilità con più di 50 mappe tra cui scegliere. Centinaia di unità e armi storiche e classificate sono accuratamente dettagliate, con ambienti completamente distruttibili, dal deserto del Sahara ai verdi campi d’Europa e alle pianure innevate della Taiga russa e oltre.

Tre distinte modalità di gioco faranno appello a diversi stili di gioco e sfideranno i giocatori ad essere strategici e creativi: Modalità Sandbox, Modalità Ombra e Modalità Campagna, ognuna con sei nazioni storiche con cui giocare.

Dopo anni di sviluppo modellato dal feedback della comunità, Total Tank Simulator sarà disponibile su Steam per PC mercoledì 20 maggio al prezzo di €19,99.

I giocatori possono approfittare del 10% di sconto acquistando Total Tank Simulator durante la settimana di lancio del gioco, una ricompensa risultato della campagna di lista dei desideri realizzata da 505 Games che ha permesso alla comunità di giocatori Steam di sbloccare diversi livelli di ricompense:

50,000 Liste dei desideri = Armi Segrete o Unità Tattiche Speciali disponibili per ognuna delle fazioni originali.

75,000 Liste dei desideri = Armi Segrete o Unità Tattiche Speciali disponibili + Unità “Ufficiale Militare” + 10% sconto sul prezzo di lancio, per una settimana.

150,000 Liste dei Desideri = Armi Segrete o Unità Tattiche Speciali disponibili + Unità “Ufficiale Militare” + 25% sconto sul prezzo di lancio, per una settimana.