L’editore Ziggurat Interactive acquisisce il catalogo di giochi 3DO da Prism Entertainment

Ziggurat Interactive, uno dei principali editori di giochi moderni e retrò per PC e piattaforme console, ha annunciato oggi l’acquisizione di una libreria di oltre 30 giochi da Prism Entertainment. Questi titoli originariamente di proprietà di The 3DO Company e delle sue affiliate includono Captain Quazar, Killing Time, Requiem: Avenging Angel, Uprising: Join or Die e Uprising: Lead and Destroy, ora sono interamente di proprietà di Ziggurat Interactive, che ha acquisito i diritti di pubblicazione su piattaforme digitali tra cui Steam e GOG.com.

“Siamo molto entusiasti di annunciare il nostro accordo con Prism Entertainment“, ha dichiarato Michael Devine, vicepresidente senior dello sviluppo aziendale, Ziggurat Interactive. “Uno dei nostri pilastri fondamentali come editore – e anche noi stessi fan dei giochi classici – è ottenere titoli che hanno significato così tanto per molti, nelle mani dei giocatori, sia vecchi che nuovi. Riportando giochi come Uprising e Requiem nei negozi digitali, stiamo contribuendo a far sì che ciò accada “.

“Vedere questi titoli classici raggiungere un nuovo pubblico sulle piattaforme PC di oggi è elettrizzante”, ha dichiarato Jamie Cook, CEO di Prism Entertainment. “Apprezziamo il modo in cui Ziggurat sta riportando grandi giochi per il pubblico moderno e non vediamo l’ora di vedere questi classici sugli scaffali digitali”.