The Last of Us: Parte 2, il finale è stato pubblicato in rete da un dipendente scontento

La fuga di notizie sul finale di The Last of Us: Parte 2 che circola in rete da qualche ora, sembrerebbe essere opera di un dipendente di Naughty Dog furioso con la compagnia per una questione irrisolta su alcuni pagamenti non ricevuti.

Nonostante, se fosse confermata, la causa è grave il comportamento del dipendente non è per niente professionale, visto che la fuga di queste informazioni estremamente importanti potrebbe rovinare l’esperienza di gioco di moltissimi utenti che aspettano questo titolo da moltissimo tempo.

Noi di MyReviews vi sconsigliamo caldamente di non cercare il materiale in questione, che non pubblicheremo, ed evitare sia forum dedicati che i gruppi di Reddit, oltre ad alcuni commenti nel tweet riportato in calce.