Cyberpunk 2077: avremo una nuova presentazione del gioco durane il Summer of Gaming 2020

Arriva in queste ore l’annuncio di una nuova presentazione per Cyberpunk 2077 durante il Summer of Gaming 2020, un evento estivo del tutto digitale organizzato da IGN.

Vista la confermata cancellazione dell’E3 2020 a causa del Coronavirus o COVID-19, sorgono le presentazioni singole in cui i vari publisher potranno mostrare le novità con i trailer e le dimostrazioni più varie. Questo evento organizzato da IGN mostrerà non solo il titolo sviluppato da CD Projekt Red, ma anche eventi specifici di Sony, Microsoft, Square Enix, SEGA, 2K, Bandai Namco, THQ Nordic e Devolver Digital.

Purtroppo, per ora non si conosce una data ufficiale per questo evento ma non appena si conosceranno ulteriori novità non mancheremo di aggiornarvi.