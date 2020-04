Xbox Game Studios: tanti sviluppatori di Sony assunti e raggruppati nel gruppo The Initiative

Stando a un tweet di Mr.Keema, molti degli sviluppatori che hanno lavorato a titoli first party di Sony sono stati assunti da Microsoft per gli Xbox Game Studios, raggruppati sotto il gruppo di The Initiative il cui primo progetto non è stato ancora svelato.

Molto probabilmente Microsoft ha voluto investire in persone competenti, proponendo offerte vantaggiose così da ottenere sviluppatori di un certo calibro per incrementare il numero di titoli di qualità.