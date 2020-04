È morta Jenny Esson, la consulente per la salute mentale per Hellblade Senua’s Sacrifice

Attraverso il sito Gamasutra veniamo a conoscenza del decesso di Jenny Esson, ricercatrice presso il Cambridgeshire and Peterborough National Health Services Foundation Trust e consulente per la salute mentale per Hellblade Senua’s Sacrifice.

“Siamo rattristati dalla perdita di Jenny, fidata amica e collaboratrice di Hellblade. Era un raggio di sole e ci ha insegnato a sperare in un momento difficile. La sua storia continua a vivere in quella di Senua“, così, per ricordare l’amica scomparsa, il team Ninja Theory ha condiviso su Twitter la notizia del suo decesso.

We’re saddened to hear of the passing of Jenny Esson, a friend & contributor to #Hellblade. One of our lived-experience partners, Jen was a ray of sunshine; teaching us the power of hope in difficult times. Jen told us she loved this scene so much. Her story lives on in Senua’s. pic.twitter.com/t9ezCG1zvW

