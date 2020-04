Call of Duty, multiplayer gratis su Warzone questo weekend

Il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per tutti i giocatori di Warzone questo weekend.

A partire dalle 19:00 del 24 aprile, fino alle 00:00 del 27 Aprile, il multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare sarà disponibile per tutti i giocatori di Warzone.

Con questa tecnica, Activision, spera di intercettare i giocatori appassionati alla modalità free to play che ha spopolato in questo periodo tra i gamers.

Nella lobby pre partita troverete infatti la nuova modalità, congiuntamente alle Battle Royale in quartetto e terzetto e al Malloppo in terzetto. Preparatevi dunque a duri scontri 6v6 e a divertirvi in frenetici battaglie in modalità e mappe sempre diverse.