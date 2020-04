Ghost of Tsushima: sconto Amazon sulla prenotazione

Ghost of Tsushima: sconto Amazon sulla prenotazione

By Andrea Megazzini

Offerta lampo di Amazon sulla prenotazione di Ghost of Tsushima, l’esclusiva PS4 in uscita il prossimo 26 Giugno.

Amazon propone un’offerta lampo sulla prossima esclusiva Playstation, Ghost of Tsushima. L’attesissimo open world in uscita il prossimo 26 Giugno è già prenotatile sul noto sito di e-commerce e per breve tempo sarà acquistabile al prezzo speciale di 62,99€ al posto del prezzo standard di 74,99€.

Il gioco si svolge nel Giappone Feudale, attaccato dalle avanzate dei mongoli alla conquista di nuovi territori. In mezzo al caos e alla distruzione si erge un nuovo eroe, un samurai, votatosi a respingere l’invasione ed a liberare la propria patria. Egli dovrà scegliere tra vari tipi di approcci, furtivi o diretti, per combattere gli acerrimi nemici e garantire pace alla propria casa.

Di recente, per altro, ha fatto anche discutere il fatto che il gioco si presenterà al giocatore con un’esplorazione priva di qualsivoglia indicatore visivo, lasciando al player il compito di orientarsi attraverso i riferimenti che troverà nella propria esplorazione del mondo.