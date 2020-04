Il gioco di combattimenti tra maghi SpellPunk VR disponibile in Early Access

Il nuovo gioco di combattimenti multiplayer a base di magia in realtà virtuale SpellPunk VR è ora disponibile in Early Access per PC Windows tramite Steam e Viveport.

Affronta astuti evocatori in battaglie ardenti e piene di azione di potenza magica! Magie devastanti sono a portata di mano mentre padroneggiate incredibili incantesimi disegnando in aria simboli magici che scatenano incantesimi selvaggi per mettere in ginocchio i vostri avversari. Gestirete gli incantesimi con una mano o con potenti combinazioni a due mani per l’attacco finale mentre combatti offline o online in tre diverse modalità di gioco. La furia frenetica è amplificata al massimo grazie a una colonna sonora hip-hop / electro di uno dei più eccitanti compositori e orchestratori nei film e nei videogiochi, Penka Kouneva.