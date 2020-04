Il puzzle platform Ghost Sweeper arriverà su Xbox One il 28 aprile

Ambientato in una terra fantasy da cartone animato che è in parte Scooby-Doo e in parte Army of Darkness, Ghost Sweeper incarica i giocatori di liberare la terra degli orrori a tema Halloween dalla risurrezione del Signore Oscuro. I giocatori assumono il ruolo di Ghost Sweeper, nobili guerrieri armati di armi specializzate che consentono loro di creare e distruggere blocchi, oltre a risucchiare gli spiriti soprannaturali che vagano per le terre. Ghost Sweeper rievoca i tempi dei classici platform puzzle come Solomon’s Key, con molti segreti da scoprire e un gameplay aperto che consente ai giocatori di rimodellare l’architettura di un livello quando lo ritengono opportuno.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.