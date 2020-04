In arrivo Reflections in Crystal, il grande aggiornamento di FFXIV:Shadowbringers

L’ultima trasmissione della Letter from the Producer LIVE svela delle nuove informazioni sulla patch 5.3 di FINAL FANTASY® XIV: Shadowbringers, Reflections in Crystal, il prossimo grande aggiornamento del gioco. La prossima patch dell’acclamatissima espansione continua la storia di Shadowbringers e presenta il prossimo capitolo della serie di raid dell’alleanza YoRHa: Dark Apocalypse.

Inoltre, la storia principale del gioco originale, A Realm Reborn, verrà ottimizzata nella patch 5.3 con l’obiettivo di offrire un’esperienza migliorata per i nuovi giocatori che avanzano con la campagna fino al contenuto delle espansioni.Il produttore e direttore Naoki Yoshida ha svelato ulteriori dettagli sui contenuti che saranno disponibili nella patch 5.3:



Nuove missioni per la storia principale: si alza il sipario sull’atto finale della storia principale di

FINAL FANTASY XIV:

Shadowbringers.

Aggiornamento alla storia principale di A Realm Reborn: la storia principale di A Realm Reborn verrà aggiornata per offrire ai nuovi giocatori un’esperienza ottimizzata mentre avanzano verso Heavensword e oltre. Inoltre, i giocatori potranno volare nelle aree di A Realm Reborn dopo aver completato la missione “The Ultima Weapon”.

Un nuovo raid dell’alleanza YoRHa: Dark Apocalypse: dopo The Copied Factory della patch 5.1, questo nuovo raid dell’alleanza ispirato a NieR, intitolato The Puppets Bunker, continuerà a svelare i misteri delle biomacchine nel First.

Nuovo dungeon The Heroes’ Gauntlet: i giocatori potranno affrontarlo insieme ai loro amici avventurieri o a una squadra di PNG usando il sistema di Trust.

Nuovo Trial: gruppi di otto giocatori potranno affrontare questa nuova ed emozionante battaglia Trial nelle difficoltà normal o extreme.

Aggiornamenti alle missioni Save the Queen: i giocatori potranno migliorare le armi ottenute nel primo capitolo di questa serie di missioni mentre esplorano una nuova area. Inoltre, verranno aggiunte delle nuove battaglie su larga scala come parte dell’aggiornamento.

Nuova missione di Chronicles of a New Era: The Sorrow of Welt: come parte della serie Ruby Weapon, i giocatori possono divertirsi con un’esperienza narrativa che culminerà con una battaglia speciale.

Aggiornamenti dell’Ishgard Restoration: la terza fase della Restoration inizia grazie agli sforzi degli Skybuilder. Gli Skybuilder Ranking ritornano con nuovi oggetti da creare e nuovi traguardi per chi contribuisce di più alla Restoration.

Nuove missioni Beast Tribe: una nuova serie di missioni per i crafter con i nani.

Nuovi aggiornamenti del New Game+: i giocatori ora potranno riscoprire la storia principale aggiornata di A Realm Reborn e altre missioni con il personaggio e il livello correnti.

Nuovi contenuti di battaglia Unreal Trials: i giocatori potranno sfidare dei primal potenziati dalle espansioni precedenti che sono pronti a combattere contro eroi di livello 80. Unreal Trials consisterà in una battaglia contro un primal che cambierà a ogni patch, a partire da Shiva nella patch 5.3. Sconfiggendo il primal di ogni settimana, i giocatori avranno la possibilità di completare un nuovo minigioco, e chi trionferà riceverà dei token da spendere in cambio di premi.

Aggiornamenti per i crafter e i gatherer: tra le varie novità per i crafter e i gatherer troviamo delle nuove consegne personalizzate, degli aggiornamenti a Rowena’s House of Splendors e un aggiornamento alla serie di missioni Skysteel Tools.

Modifiche ai mestieri per il PvE e il PvP, aggiornamenti di sistema e altro.

Inoltre, è stato annunciato un nuovo episodio della celebre serie “The Creation of FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers” che uscirà sul canale YouTube ufficiale di FINAL FANTASY XIV Online giovedì 30 aprile. In quest’episodio speciale dedicato a YoRHa: Dark Apocalypse, Naoki Yoshida, Yosuke Saito e YOKO TARO parlano di com’è nata la collaborazione con NieR e di ciò che i giocatori potranno aspettarsi nei prossimi capitoli.

Gli altri sei episodi della serie sono un approfondimento sullo sviluppo delle varie parti di FINAL FANTASY XIV Online e includono delle interviste con vari sviluppatori che parlano dei processi di creazione dei vari elementi di questo MMORPG di successo. Puoi trovare la serie completa su YouTube al link seguente: https://www.youtube.com/ playlist?list= PLrFWly2wJzL7M7K_ VhnD63YBNyuuzqmNj