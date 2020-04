PlayStation Store: arriva la promozione A Tutto Giappone

Una nuova promozione prende vita sul PlayStation Store col nome A Tutto Giappone, che ci propone numerose offerte videoludiche di produzione giapponese molti dei quali inferiori ai 10 €.

Ecco alcune delle offerte più interessanti:

Yakuza 0 a 9,99 €;

Onimusha: Warlords a 9,99 €;

Okami HD anch’esso a 9,99 €;

Dragon’s Crown Pro a 9,99 €;

Dragon Ball Xenoverse 2 a 9,99 €;

Street Fighter V a 7,99 €.

Ma le offerte non finiscono in questo elenco. Vi rimandiamo alla pagina ufficiale della promozione per spulciare gli altri titoli di vostro interesse.