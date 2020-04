Fallout 76: cos’altro bolle in pentola dopo Wastelanders?

Durante una sessione AMA su Reddit, il project lead di Fallout 76, ovvero Jeff Gardiner, ha dato nuove informazioni per gli ulteriori aggiornamenti sul gioco dopo Wastelanders, l’ultima espansione in uscita che ha aggiunto gli NPC con un nuovo sistema di dialogo e quest tra le tante novità.

Quando gli hanno chiesto se oltre il territorio dell’Appalachia il gioco potrebbe estendersi ulteriormente, Gardiner ha così risposto:

Stiamo discutendo dei modi in cui potremmo farlo, restate sintonizzati. Ora che abbiamo un sistema di companion nel gioco, stiamo cercando di aggiungere anche gli animali da compagnia. Stiamo provando un sistema che incentivi il ritorno in alcuni dungeon da giocare a rotazione per la ricerca di ricompense uniche. Sebbene siamo concentrati sul multiplayer e i contenuti da rigiocare, ci saranno ovviamente anche NPC, storie, nuovi companion e altro.