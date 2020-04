Google Stadia: annunciata la data di un nuovo Stadia Connect

È stato appena annunciata la data di un nuovo evento streaming per Google Stadia, chiamato Stadia Connect.

Ovviamente, non è possibile conoscere in anteprima i contenuti che verranno svelati durante l’evento, anche se dai caratteri del tweet ufficiale possiamo capire che ci saranno nuovi giochi in arrivo, ma non conosciamo se si tratta di titoli già usciti per le altre piattaforme di gioco oppure titoli del tutto inediti.

Non ci resta che aspettare il 28 aprile 2020 per saperlo! Voi lo guarderete? Fatecelo sapere con un commento!

It's time for another #StadiaConnect! Tune in this Tuesday 4/28 9AM PT / 6PM CET on YouTube to hear from the team and see a few new games coming to Stadia. pic.twitter.com/Fuao6QvHF3

