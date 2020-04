PC Gaming Show 2020: ecco la data dell’evento online

Arriva oggi la data per l’evento PC Gaming Show 2020, che quest anno potrà contare su un’organizzazione del tutto virtuale in streaming.

Nonostante l’E3 2020 sia stato cancellato, l’evento organizzato dalla rivista PC Gamer si terrà il 6 giugno 2020 e mostrerà tante novità per il mondo del gaming mai viste.

L’editor chief di PC Gamer, Evan Lahti, ha così dichiarato in merito:

Il gaming su PC ha prosperato nell’ultima decade perché è l’unica piattaforma da gioco che appartiene a tutti. Alcuni nuovi fantastici giochi meritano un po’ di visibilità e non vediamo l’ora di rendere il 6 giugno un giorno da vivere come una grande esperienza per tutti gli spettatori, su quello che arriverà in seguito.