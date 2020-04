Il survival game Stranded Deep disponibile per PlayStation 4 e Xbox One

Il survival game Stranded Deep disponibile per PlayStation 4 e Xbox One

Beam Team Games, sviluppatore ed editore indipendente di Stranded Deep per PC, annuncia Stranded Deep per PlayStation®4 e Xbox One in collaborazione con North Beach Games ™.

Ad oggi, oltre 1,4 milioni di giocatori hanno scaricato Stranded Deep per PC e Beam Team è entusiasta di poter testare per la prima volta le loro abilità di sopravvivenza nell’avventura open world su console.

In Stranded Deep, i giocatori assumono il ruolo di sopravvissuto a un incidente aereo nell’Oceano Pacifico. I giocatori devono esplorare ambienti esotici sottomarini e insulari per cercare rifornimenti e creare gli strumenti, le armi e i rifugi di cui hanno bisogno per sopravvivere. I giocatori vivranno incontri pericolosi contro squali, calamari giganti e altre creature marine. Dovranno difendersi dagli attacchi a terra da cinghiali, serpenti e altre minacce native. Fame, sete ed esposizione a svariati pericoli lavoreranno contro di loro mentre sfidano gli elementi. Non sarà facile, ma se sopravvivono alle isole, ora per la prima volta in assoluto, i giocatori possono scappare.