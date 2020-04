L’uscita di Sword Art Online Alicization Lycoris posticipata al 10 luglio

“Stiamo lavorando duramente per portare SWORD ART ONLINE: ALICIZATION LYCORIS a tutti i fan che non vedono l’ora di provare il prossimo SWORD ART ONLINE”, ha detto Yosuke Futami , executive producer. “A causa degli attuali eventi mondiali, abbiamo preso la difficile decisione di spostare la data di uscita di SWORD ART ONLINE: ALICIZATION LYCORIS al 10 luglio. Crediamo che questo sia il modo migliore per assicurare ai nostri fan la miglior esperienza possibile”.

Bandai Namco comunica che la data di uscita di SWORD ART ONLINE: ALICIZATION LYCORIS per PlayStation 4, Xbox One e PC via Steam è stata spostata al 10 luglio 2020.

Digital dreamer, videogames addicted, wannabe Jedi. An old player that is still capable of wonder.