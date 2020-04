SnowRunner conferma il supporto alle mod su PC dal Day One e svela alcuni dei futuri aggiornamenti

SnowRunner è la nuova avventura di autotrasporti fuoristrada di Saber Interactive e Focus Home Interactive, in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 28 aprile. Potrete esplorare vasti ambienti selvaggi e incontaminati, alla guida di possenti mezzi di trasporto, oltre a completare missioni sandbox e affrontare condizioni estreme, da soli o in co-op. Oggi vengono svelati nuovi dettagli riguardo il supporto alle mod, disponibili fin dal lancio su PC e successivamente in arrivo anche su console.

La community di modding, che ha già creato quasi 5000 mod in MudRunner, sarà sicuramente attiva in SnowRunner, aggiungendo numerosi contenuti creati dai fan che aumenteranno la rigiocabilità del titolo. Saber Interactive ha inoltre lavorato a stretto contatto con alcuni modder sin dallo sviluppo del gioco, e una vasta gamma di entusiasmanti mod di veicoli saranno già disponibili al lancio su PC. Il supporto alla modifica della mappa, con le relative missioni, arriverà invece a breve dopo il lancio. Come anteprima degli update gratuiti futuri, scopriamo che è in programma la personalizzazione degli interni dei mezzi, nonché l’arrivo di una gamma di elementi decorativi sbloccabili, che saranno anch’essi modificabili.

Collaborare con i massimi esperti di mod dell’industria e premiare i modder:

Focus Home Interactive e Saber Interactive stanno collaborando con Mod.io per portare sul PC il supporto alle mod già dal Day One, e i creatori delle mod più popolari potranno ricevere speciali ricompense

SnowRunner sarà disponibile dal 28 aprile per PlayStation 4, Xbox One e PC (su Epic Games Store). Il Season Pass è incluso nell’edizione Premium Edition che includerà nuovi veicoli, nuove mappe, nuove attività e tantissimi altri contenuti che verranno rilasciati nei mesi successivi al lancio. Per prenotare ora il gioco, assicurandosi dei contenuti esclusivi, visitate lo store ufficiale.